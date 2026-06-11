ФСК построит еще один офисный центр в Москве

ГК ФСК выкупила у группы «Эталон» права на 1 га на ул. Лобачевского на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. По их словам, речь идет об участке рядом с жилых комплексом «Крылья», реализацией которого занимался «Эталон». Этот объект был введен в эксплуатацию в 2022 г., но там оставалась еще площадка, которую девелопер решил продать.