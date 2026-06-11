ФСК построит еще один офисный центр в Москве

ФСК построит еще один офисный центр в МосквеОна выкупила у «Эталона» права на участок рядом с ЖК «Крылья» на западе столицы
ГК ФСК выкупила у группы «Эталон» права на 1 га на ул. Лобачевского на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. По их словам, речь идет об участке рядом с жилых комплексом «Крылья», реализацией которого занимался «Эталон». Этот объект был введен в эксплуатацию в 2022 г., но там оставалась еще площадка, которую девелопер решил продать.
Сумму сделки стороны не раскрывают. В зависимости от условий и сроков оплаты она могла составить порядка 1–1,5 млрд руб., считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский говорит об 1,2–1,4 млрд руб. А управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов замечает, что покупатель мог заплатить за этот актив и больше – до 2 млрд руб. Вырученные от продажи участка средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов компании, включая объекты жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса, уточнил представитель «Эталона».