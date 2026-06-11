Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX174,85+0,09%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,58+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

ФСК построит еще один офисный центр в Москве

Она выкупила у «Эталона» права на участок рядом с ЖК «Крылья» на западе столицы
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ГК ФСК выкупила у группы «Эталон» права на 1 га на ул. Лобачевского на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. По их словам, речь идет об участке рядом с жилых комплексом «Крылья», реализацией которого занимался «Эталон». Этот объект был введен в эксплуатацию в 2022 г., но там оставалась еще площадка, которую девелопер решил продать.  

Сумму сделки стороны не раскрывают. В зависимости от условий и сроков оплаты она могла составить порядка 1–1,5 млрд руб., считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский говорит об 1,2–1,4 млрд руб. А управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов замечает, что покупатель мог заплатить за этот актив и больше – до 2 млрд руб. Вырученные от продажи участка средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов компании, включая объекты жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса, уточнил представитель «Эталона».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её