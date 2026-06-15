Мосгортранс продаст территорию автобусного парка на Кутузовском проспекте

Мосгортранс продаст территорию автобусного парка на Кутузовском проспектеИнвестор сможет построить там почти 400 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости
ГУП «Мосгортранс» выставил на продажу 100% долей в ООО «Перспектива реновации Фили», на балансе которого находится 10,4 га территории Филевского автобусно-троллейбусного парка на ул. Дениса Давыдова и ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги».
Из лотовой документации следует, что на этой площадке появится общественно-жилой комплекс на 383 933 кв. м, из которых 301 038 кв. м придется на жилье (2689 квартир), а 82 895 кв. м – на общественно-деловую недвижимость. Проект планируется реализовать в три очереди до 2038 г. Стартовая цена актива составляет 17,04 млрд руб. Торги пройдут 24 июля.
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