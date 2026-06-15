Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%CNY Бирж.00%IMOEX2 515,33-0,22%RGBITR784,38+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Мосгортранс продаст территорию автобусного парка на Кутузовском проспекте

Инвестор сможет построить там почти 400 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости
Диана Качур
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

ГУП «Мосгортранс» выставил на продажу 100% долей в ООО «Перспектива реновации Фили», на балансе которого находится 10,4 га территории Филевского автобусно-троллейбусного парка на ул. Дениса Давыдова и ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом. Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги».

Из лотовой документации следует, что на этой площадке появится общественно-жилой комплекс на 383 933 кв. м, из которых 301 038 кв. м придется на жилье (2689 квартир), а 82 895 кв. м – на общественно-деловую недвижимость. Проект планируется реализовать в три очереди до 2038 г. Стартовая цена актива составляет 17,04 млрд руб. Торги пройдут 24 июля.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её