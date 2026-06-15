Мосгортранс продаст территорию автобусного парка на Кутузовском проспекте

Из лотовой документации следует, что на этой площадке появится общественно-жилой комплекс на 383 933 кв. м, из которых 301 038 кв. м придется на жилье (2689 квартир), а 82 895 кв. м – на общественно-деловую недвижимость. Проект планируется реализовать в три очереди до 2038 г. Стартовая цена актива составляет 17,04 млрд руб. Торги пройдут 24 июля.