Разрыв в ценах на офисы внутри ТТК и за МКАД сокращается

Разница между удаленными и центральными районами действительно уменьшается, подтверждают и другие консультанты. Такая динамика прослеживается и по итогам полугодия. По информации IBC Real Estate на июнь 2026 г., средневзвешенная стоимость экспонирования в готовых объектах в пределах ТТК составила 347 000 руб. за 1 кв. м (+20% год к году) против 172 000 руб. (+40%) за МКАД. Таким образом, первая локация в настоящее время дороже второй в два раза, годом ранее разрыв составлял 2,3 раза, уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. Согласно предварительным данным CORE.XP за первые шесть месяцев 2026 г., в существующих и будущих проектах внутри ТТК метр стоит 455 000 руб. без НДС (+9%), за пределами МКАД – 235 000 руб. (+41%). То есть сейчас цены внутри первой локации в 1,9 раза выше, чем во второй, но год назад разрыв составлял 2,5 раза, напоминает руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев.