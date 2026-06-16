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Главная / Недвижимость /

Разрыв в ценах на офисы внутри ТТК и за МКАД сокращается

Бизнес-центры на периферии дорожают опережающими темпами на фоне децентрализации
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За последний год разрыв в стоимости офисов, расположенных внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) и за МКАД, сократился с 2 до 1,6 раза, говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers. Это следствие более высоких темпов удорожания проектов на периферии, отмечает заместитель директора департамента офисной недвижимости компании Валентин Кусов. По его словам, цена метра внутри ТТК выросла по итогам I квартала 2026 г. на 36,7% до 643 421 руб., а за МКАД – на 58,9% до 335 401 руб.

Разница между удаленными и центральными районами действительно уменьшается, подтверждают и другие консультанты. Такая динамика прослеживается и по итогам полугодия. По информации IBC Real Estate на июнь 2026 г., средневзвешенная стоимость экспонирования в готовых объектах в пределах ТТК составила 347 000 руб. за 1 кв. м (+20% год к году) против 172 000 руб. (+40%) за МКАД. Таким образом, первая локация в настоящее время дороже второй в два раза, годом ранее разрыв составлял 2,3 раза, уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. Согласно предварительным данным CORE.XP за первые шесть месяцев 2026 г., в существующих и будущих проектах внутри ТТК метр стоит 455 000 руб. без НДС (+9%), за пределами МКАД – 235 000 руб. (+41%). То есть сейчас цены внутри первой локации в 1,9 раза выше, чем во второй, но год назад разрыв составлял 2,5 раза, напоминает руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев.

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