Спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%

В январе – мае 2026 г. на вторичном рынке жилья РФ было заключено 568 793 сделки, сообщает платформа «Авито недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра. Это на 19% больше, чем было в тот же период прошлого года, отмечает ее управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Ерёмкин. В городах-миллионниках реальный спрос на вторичные квартиры за пять месяцев увеличился год к году на 47%, утверждает исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова. При этом, по ее словам, количество заявок на покупку выросло не так значительно – всего на 25%. Это говорит о том, что покупатель стал более целевой, подчеркивает эксперт. Она напоминает, что в прошлом году многие искали квартиры, но их не устраивали платежи по ипотеке или цена недвижимости, поэтому покупка часто откладывалась. Сейчас же доля заявок, переходящих в сделку, стала больше.