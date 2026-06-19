Спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%Интерес к готовым квартирам увеличился из-за изменений в программе семейной ипотеки для новостроек
В январе – мае 2026 г. на вторичном рынке жилья РФ было заключено 568 793 сделки, сообщает платформа «Авито недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра. Это на 19% больше, чем было в тот же период прошлого года, отмечает ее управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Ерёмкин. В городах-миллионниках реальный спрос на вторичные квартиры за пять месяцев увеличился год к году на 47%, утверждает исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова. При этом, по ее словам, количество заявок на покупку выросло не так значительно – всего на 25%. Это говорит о том, что покупатель стал более целевой, подчеркивает эксперт. Она напоминает, что в прошлом году многие искали квартиры, но их не устраивали платежи по ипотеке или цена недвижимости, поэтому покупка часто откладывалась. Сейчас же доля заявок, переходящих в сделку, стала больше.
В 10 крупнейших по числу сделок регионах сильнее всего число договоров купли-продажи по итогам января – мая увеличилось в Московской области: +35% год к году до 41 371, подсчитали в «Авито недвижимости» на основе данных Роскадастра. На 2-м месте – Новосибирская область (+28%, 13 722 сделки), далее следуют Красноярский край (+26%, 13 449 шт.) и Челябинская область (+23%, 16 827 ед.). По оценкам «Этажей», лидеры по продажам – Челябинск (+81%), Новосибирск (+73%), Санкт-Петербург (+72%), Омск (+66%), Москва (+64%), Екатеринбург и Казань (по 60%). Правда, в Росреестре утверждают, что число переходов прав на недвижимость в столице увеличилось только на 0,3% до 54 233. Но это первая положительная динамика в этом году.