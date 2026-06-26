Российские новостройки дешевеют второй месяц подряд

О затишье на первичном рынке жилья говорят и в аналитической системе BnMap.pro. По словам ее представителя, за последний месяц квартиры в новостройках в мегаполисах подорожали в среднем лишь на 1% до 8,6 млн руб. Правда, стоимость метра в сделках, по оценке компании, выросла чуть больше – на 1,5% до 203 600 руб. При этом в шести городах (Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск) динамика была отрицательной, от -0,1 до -4,8%, а в Омске и Перми не превышала 0,5%.