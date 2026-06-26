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Главная / Недвижимость /

Российские новостройки дешевеют второй месяц подряд

Из-за снижения спроса на жилье застройщики отказываются от повышения цен
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в мае снизилась относительно предыдущего месяца на 0,4% до 194 600 руб., подсчитали в компании «Циан» по итогам закрытых сделок. В апреле месячная динамика была примерно такой же, говорит ее главный аналитик Алексей Попов. Таким образом, по его словам, цены на квартиры на первичном рынке стагнируют уже второй месяц подряд. В марте цены на квартиры, по данным «Циана», незначительно, но все-таки росли – на 1,5% по отношению к февралю.

О затишье на первичном рынке жилья говорят и в аналитической системе BnMap.pro. По словам ее представителя, за последний месяц квартиры в новостройках в мегаполисах подорожали в среднем лишь на 1% до 8,6 млн руб. Правда, стоимость метра в сделках, по оценке компании, выросла чуть больше – на 1,5% до 203 600 руб. При этом в шести городах (Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск) динамика была отрицательной, от -0,1 до -4,8%, а в Омске и Перми не превышала 0,5%.

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