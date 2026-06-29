Ava Group продолжает искать инвесторов на свои активы в Московском регионе

Ava Group продолжает искать инвесторов на свои активы в Московском регионеОна выставила на продажу крупный земельный участок под строительство жилья в Домодедове
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Олимпийский» под управлением ООО «Управляющая компания инвестиционных фондов «Профит» выставил на продажу участок площадью 51 га в подмосковном Домодедове. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД). Торги по реализации лота должны состояться в начале августа.
Два консультанта, работавших с данным активом, уверяют, что эта площадка контролируется краснодарским девелопером Ava Group. Там эту информацию подтвердить не смогли. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакса», ЗПИФ «Олимпийский» владеет компанией «Маяк», управлением которой занимается фирма «Ава сити». Собственник последней – основатель Ava Group Ваган Арутюнян. Кроме того, из лотовой документации следует, что продаваемый участок обременен договором аренды с ООО «Специализированный застройщик «Ай-Ава», которое принадлежит «Ава сити».