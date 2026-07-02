До 2030 года частные инвесторы выведут на рынок Москвы более 2 млн кв. м офисов

Похожие оценки приводят и другие участники рынка. Например, директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба уточняет, что в 2026–2030 гг. в Москве могут ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв. м реализованных блоками офисов. Она полагает, что в условиях дефицита качественного предложения в строящихся и проектируемых бизнес-центрах приобретенные инвесторами для последующей сдачи в аренду помещения могут быть полностью сданы в течение 3–4 лет. При этом в проектах, расположенных в менее развитых районах, данный показатель, по ее мнению, скорее всего, увеличится до шести лет.