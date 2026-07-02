Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 676,5+1,03%CNY Бирж.11,47-1,28%IMOEX2 344,55-0,15%RTSI943,69-0,15%RGBI113,26-0,58%RGBITR753,95-0,54%
Главная / Недвижимость /

До 2030 года частные инвесторы выведут на рынок Москвы более 2 млн кв. м офисов

Найти арендаторов на такой объем в текущих экономических условиях будет непросто
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Частные инвесторы могут в ближайшие четыре года вывести на рынок Москвы порядка 2,1 млн кв. м офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Это 40% всех помещений, заявленных к вводу до 2030 г., уточняет ее партнер Ольга Широкова. Весь этот объем будет поглощен за 3,5–6 лет в зависимости от уровня деловой активности.

Похожие оценки приводят и другие участники рынка. Например, директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба уточняет, что в 2026–2030 гг. в Москве могут ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв. м реализованных блоками офисов. Она полагает, что в условиях дефицита качественного предложения в строящихся и проектируемых бизнес-центрах приобретенные инвесторами для последующей сдачи в аренду помещения могут быть полностью сданы в течение 3–4 лет. При этом в проектах, расположенных в менее развитых районах, данный показатель, по ее мнению, скорее всего, увеличится до шести лет.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её