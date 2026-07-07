Сочинские новостройки начали дешеветь

Сочинские новостройки начали дешеветьЦены падают в основном на дорогие апартаменты, так как в текущей ситуации они не могут гарантировать инвесторам высокую доходность
Средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи в июне составила 766 100 руб. за 1 кв. м. Такие данные приводит аналитическая система BnMap.pro. Таким образом, этот показатель, как уточняет ее представитель, снизился на 5,7% в годовом выражении и на 1,1% к началу 2026 г. По его словам, цены падают в основном за счет апартаментов: относительно июня 2025 г. они подешевели в среднем на 10,8%, а относительно декабря – на 5,7%, до 1 млн руб. за «квадрат». При этом квартиры, напротив, за те же периоды прибавили 0,5 и 1,7% соответственно до 456 400 руб. Для сравнения: в прошлом году оба сегмента по сравнению с 2024 г. подорожали: апартаменты – на 7%, а квартиры – на 23,2%, говорят в BnMap.pro.
Стоимость новостроек в Сочи (включая элитные объекты) действительно снизилась за последние полгода на 4% до 1,6 млн руб. за 1 кв. м, подтверждает главный аналитик «Циана» Алексей Попов. Но в годовом выражении, по его словам, сохраняется рост на уровне 5%. В «Авито недвижимости» же уверяют, что квартиры относительно декабря 2025 г. тоже подешевели на 8% до 557 000 руб. за 1 кв. м. Средняя цена предложения лотов при этом просела на 14% до 24,6 млн руб., уточняет управляющий директор направления первичной недвижимости этой компании Дмитрий Алексеев. За год, по его словам, показатели увеличились на 15 и 14% соответственно.