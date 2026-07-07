Сочинские новостройки начали дешеветь

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи в июне составила 766 100 руб. за 1 кв. м. Такие данные приводит аналитическая система BnMap.pro. Таким образом, этот показатель, как уточняет ее представитель, снизился на 5,7% в годовом выражении и на 1,1% к началу 2026 г. По его словам, цены падают в основном за счет апартаментов: относительно июня 2025 г. они подешевели в среднем на 10,8%, а относительно декабря – на 5,7%, до 1 млн руб. за «квадрат». При этом квартиры, напротив, за те же периоды прибавили 0,5 и 1,7% соответственно до 456 400 руб. Для сравнения: в прошлом году оба сегмента по сравнению с 2024 г. подорожали: апартаменты – на 7%, а квартиры – на 23,2%, говорят в BnMap.pro.