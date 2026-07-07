Вложения в коммерческую недвижимость и землю упали почти на 15%

Совокупный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и земельные участки по итогам первого полугодия 2026 г. составил 362 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Это на 14% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, отмечает ее руководитель департамента рынков капитала и инвестиций Микаэл Казарян. По его словам, во II квартале инвесторы потратили на приобретение офисов, торговых центров, складов и проч. на четверть меньше, чем это было в апреле – июне 2025 г. (210 млрд руб.).