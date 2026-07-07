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Главная / Недвижимость /

Вложения в коммерческую недвижимость и землю упали почти на 15%

Из-за дорогих кредитов покупать офисы, торговые центры и склады инвесторам все еще невыгодно
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совокупный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и земельные участки по итогам первого полугодия 2026 г. составил 362 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Это на 14% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, отмечает ее руководитель департамента рынков капитала и инвестиций Микаэл Казарян. По его словам, во II квартале инвесторы потратили на приобретение офисов, торговых центров, складов и проч. на четверть меньше, чем это было в апреле – июне 2025 г. (210 млрд руб.).  

При этом, как уточняет эксперт, совокупный результат последних трех месяцев был на 70% сформирован закрытием двух масштабных сделок – продажей портфеля ГК «Галс девелопмент» неизвестному инвестору и внесением 26 торговых центров «Место встречи» компании ADG Group в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением Parus Asset Management. В целом, по статистике IBC Real Estate, итоги как всего полугодия, так и II квартала 2026 г. являются минимальными для этих периодов с 2022 г.

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