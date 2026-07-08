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Главная / Недвижимость /

Sezar Group может продать еще часть МФК «Сити-4» в «Москва-сити»

Одним из претендентов на площади в этом объекте, видимо, стал фонд Parus Asset Management
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Парус управление активами» (Parus Asset Management) в мае этого года учредила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости «Парус сити», обнаружили «Ведомости» в системе «СПАРК-Интерфакс». Он рассматривает возможность приобретения у Sezar Group части многофункционального комплекса «Сити-4» (ранее – «Империя II»), который строится на территории делового центра «Москва-сити», утверждают три консультанта, работавших с участниками переговоров.

Общая площадь данного объекта составляет 85 000 кв. м, он состоит из двух корпусов. Один из них площадью 24 417 кв. м и хочет приобрести Parus Asset Management, говорит он. Второй собеседник уточняет, что в транзакцию, если она в итоге состоится, войдет лишь 21 207 кв. м, доступных для сдачи площадей. Впрочем, по его словам, ситуацию усугубляет то, что у этого объекта пока нет арендатора, тогда как фондам, предлагающим свои паи квалифицированным инвесторам, важно показать денежный поток. В Parus Asset Management сообщили лишь, что компания не комментирует сделки до их завершения. Такой же позиции придерживаются и в Sezar Group. Правда, ее представитель подтвердил, что девелопер сейчас занимается поиском покупателей на данный актив.

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