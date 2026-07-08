Екатеринбургский девелопер «Проспект групп» выходит на рынок Приморского края

Крупнейшим из приобретенных активов стал жилой комплекс «Парк авеню», говорят в «Проспект групп». Его общая площадь составит 312 700 кв. м, из которых около 160 000 кв. м приходится на жилье. Завершить его планируется во II квартале 2029 г. Кроме того, девелопер в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ) возведет до 2031 г. на площадке бывшего завода «Радиоприбор» 258 000 кв. м недвижимости, включая 120 000 кв. м жилья. Третий проект – комплекс «Пирс» на 101 000 кв. м (из них 40 000 кв. м – квартиры).