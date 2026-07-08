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Главная / Недвижимость /

Екатеринбургский девелопер «Проспект групп» выходит на рынок Приморского края

Компания может построить во Владивостоке почти 700 000 кв. м жилья
Диана Качур
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Связанное с владельцами девелоперской компании «Проспект групп» Иваном Карелиным и Александром Петровым ООО «Айар капитал» выкупило у приморского застройщика «Эскадра» три проекта во Владивостоке, в рамках которых можно построить почти 700 000 кв. м недвижимости. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель первой организации. Запрос в «Эскадру» остался без ответа, но эта информация подтверждается данными «СПАРК-Интерфакса». По информации сервиса, сделка была закрыта 3 июля.

Крупнейшим из приобретенных активов стал жилой комплекс «Парк авеню», говорят в «Проспект групп». Его общая площадь составит 312 700 кв. м, из которых около 160 000 кв. м приходится на жилье. Завершить его планируется во II квартале 2029 г. Кроме того, девелопер в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ) возведет до 2031 г. на площадке бывшего завода «Радиоприбор» 258 000 кв. м недвижимости, включая 120 000 кв. м жилья. Третий проект – комплекс «Пирс» на 101 000 кв. м (из них 40 000 кв. м – квартиры).

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