«Актион девелопмент» построит еще один офисный комплекс в Москве

Руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает данный актив в 1–1,1 млрд руб. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова полагает, что участок мог обойтись новому владельцу в 0,9–1,1 млрд руб. На самой площадке мэрия Москвы согласовала строительство 18-этажного офисного комплекса более чем на 22 000 кв. м, напоминает профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Инвестиции в такой проект составят 3,5–4,5 млрд руб., полагает Петрова. Платов же считает, что затраты будут больше – около 5–6 млрд руб.