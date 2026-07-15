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Главная / Недвижимость /

«Актион девелопмент» построит еще один офисный комплекс в Москве

Компания выкупила у «Эталона» здание АТС рядом с Хорошевским шоссе
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелоперская компания «Актион девелопмент» стала владельцем ООО «Зорге 3», на балансе которого находится бывшее здание автоматической телефонной станции (АТС) на одноименной улице на северо-западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», она выкупила эту фирму у группы «Эталон», сделка была закрыта 13 июля. В «Актион девелопменте» на запрос «Ведомостей» не ответили. В «Эталоне» пообещали предоставить комментарии позже. Условия транзакции узнать не удалось.

Руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает данный актив в 1–1,1 млрд руб. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова полагает, что участок мог обойтись новому владельцу в 0,9–1,1 млрд руб. На самой площадке мэрия Москвы согласовала строительство 18-этажного офисного комплекса более чем на 22 000 кв. м, напоминает профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Инвестиции в такой проект составят 3,5–4,5 млрд руб., полагает Петрова. Платов же считает, что затраты будут больше – около 5–6 млрд руб.

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