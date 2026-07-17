Вложения в офисы внарезку выросли в 2,3 раза

Инвесторы в первом полугодии 2026 г. потратили на приобретение офисных помещений (блоков) в бизнес-центрах в российских городах 52,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вложения в них выросли в 2,3 раза, отмечает ее руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев. При этом, по его словам, затраты на приобретение земельных участков под строительство офисов, а также объектов целиком, напротив, снизились год к году на 40% до 75,8 млрд руб. Как следствие, доля розничных инвестиций в общем объеме вложений за год увеличилась с 15 до 41%, резюмируют в CORE.XP.