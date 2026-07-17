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Главная / Недвижимость /

Вложения в офисы внарезку выросли в 2,3 раза

В отличие от целых бизнес-центров их инвесторы могут приобрести без дорогих кредитов
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инвесторы в первом полугодии 2026 г. потратили на приобретение офисных помещений (блоков) в бизнес-центрах в российских городах 52,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вложения в них выросли в 2,3 раза, отмечает ее руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев.  При этом, по его словам, затраты на приобретение земельных участков под строительство офисов, а также объектов целиком, напротив, снизились год к году на 40% до 75,8 млрд руб. Как следствие, доля розничных инвестиций в общем объеме вложений за год увеличилась с 15 до 41%, резюмируют в CORE.XP.

Рост спроса на площади в различных бизнес-центрах подтверждают и другие консультанты. В компании Bright Rich | Corfac International говорят, что, например, в Москве – самом развитом с точки зрения офисной недвижимости рынке в стране – общий объем сделок с блоками составил в денежном выражении 47 млрд руб. Этот показатель за год прибавил 27%, указывают там. По данным NF Group, реализация помещений в метрах в столице за это же время увеличилась в 2,3 раза до 301 000 кв. м.

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