У банка «Реалист» появился еще один офис в центре Москвы

У банка «Реалист» появился еще один офис в центре МосквыФинансовая организация арендовала здание бизнес-центра на Таганке
Банк «Реалист» снял 6369 кв. м в бизнес-центре «Маяковский» в переулке Маяковского на Таганке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. Они уточняют, что соглашение включает в себя этот объект целиком. Сама транзакция была закрыта во II квартале 2026 г. Представитель финансовой организации данную информацию подтвердил, уточнив, что дополнительные площади понадобились банку в связи с ростом бизнеса. Другие детали он не уточнил. Связаться с собственником «Маяковского» не удалось. В CORE.XP, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки, от комментариев отказались.
Условия транзакции узнать не удалось. Партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян говорит, что стоимость аренды площадей в таком комплексе может составлять 30 000–40 000 руб. за 1 кв. м в год. Заместитель коммерческого директора сети Business Club Степан Зайцев приводит более консервативную оценку. По его мнению, здания класса B в Таганском районе сдаются по 25 000–30 000 руб. за «квадрат». Таким образом, новый офис обойдется «Реалисту» в 160–255 млн руб. Но итоговые условия зависят от масштаба сделки, состояния помещений, состава эксплуатационных платежей и проч., уточняет Зайцев.