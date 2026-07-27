У банка «Реалист» появился еще один офис в центре Москвы

Банк «Реалист» снял 6369 кв. м в бизнес-центре «Маяковский» в переулке Маяковского на Таганке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. Они уточняют, что соглашение включает в себя этот объект целиком. Сама транзакция была закрыта во II квартале 2026 г. Представитель финансовой организации данную информацию подтвердил, уточнив, что дополнительные площади понадобились банку в связи с ростом бизнеса. Другие детали он не уточнил. Связаться с собственником «Маяковского» не удалось. В CORE.XP, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки, от комментариев отказались.