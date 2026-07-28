Столичная мэрия выкупила у «Экспоцентра» площадку рядом с «Москва-сити»

Представитель АО «Экспоцентр» сообщил «Ведомостям», что речь идет о технических зданиях, обслуживавших инженерную и хозяйственную инфраструктуру всего комплекса. После передачи последнего национальному центру «Россия» сохранение этих объектов на балансе компании утратило практический смысл, пояснил он. По его словам, сделка носила технический характер и была совершена на рыночных условиях. В департаменте городского имущества Москвы на запрос «Ведомостей» не ответили.