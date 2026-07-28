Столичная мэрия выкупила у «Экспоцентра» площадку рядом с «Москва-сити»Здесь может появиться еще один деловой или жилой комплекс
Департамент городского имущества Москвы приобрел у АО «Экспоцентр» три здания общей площадью 4108 кв. м в 1-м Красногвардейском проезде рядом с деловым центром «Москва-сити». Это следует из информации, размещенной на портале ЕИС «Закупки». Эти объекты, судя по карте Росреестра, занимают участок площадью 1,6 га. Сумма сделки составила 2 млрд руб., говорится в материалах процедуры. Первым внимание на эту транзакцию обратил профильный ТГ-канал «Стройки – и точка».
Представитель АО «Экспоцентр» сообщил «Ведомостям», что речь идет о технических зданиях, обслуживавших инженерную и хозяйственную инфраструктуру всего комплекса. После передачи последнего национальному центру «Россия» сохранение этих объектов на балансе компании утратило практический смысл, пояснил он. По его словам, сделка носила технический характер и была совершена на рыночных условиях. В департаменте городского имущества Москвы на запрос «Ведомостей» не ответили.