В Москве закрылась крупнейшая в этом году сделка с жилым помещением

В Москве закрылась крупнейшая в этом году сделка с жилым помещением1000-метровая резиденция рядом с Кремлем могла быть продана за 3,5 млрд рублей
В многофункциональном комплексе Stella di Mosca Hotel & Residences (ранее – Bulgari Hotel & Residences) на ул. Большой Никитской продан жилой лот площадью 975 кв. м. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании NF Group, которая выступала консультантом данной сделки. Покупателя там не разглашают. Сама транзакция, по его словам, является крупнейшей по площади на первичном рынке элитной недвижимости Москвы за всю историю наблюдений и самой масштабной по сумме затрат с начала 2026 г. Но детали он не уточнил. Два других консультанта знают, что за данную резиденцию было заплачено около 3,5 млрд руб.
Комплекс Stella di Mosca Hotel & Residences общей площадью 19 600 кв. м был построен MR Group и структурами бизнесмена Алексея Богачева. Он включает 5-звездочный отель на 65 номеров и 14 жилых лотов: 10 резиденций, пентхаус, два таунхауса и гранд-таунхаус. При этом проданный лот, как указывает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова, до сделки принадлежал закрытому паевому инвестиционному фонду «Концептинвест» под управлением УК «Гамма групп». Кадастровая стоимость этих резиденций составляла 2,8 млрд руб., что является рекордным показателем для рынка элитной недвижимости, указывает эксперт. Рыночная стоимость лота при этом, по ее словам, превышала 4 млрд руб.