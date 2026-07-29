В Москве закрылась крупнейшая в этом году сделка с жилым помещением

В многофункциональном комплексе Stella di Mosca Hotel & Residences (ранее – Bulgari Hotel & Residences) на ул. Большой Никитской продан жилой лот площадью 975 кв. м. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании NF Group, которая выступала консультантом данной сделки. Покупателя там не разглашают. Сама транзакция, по его словам, является крупнейшей по площади на первичном рынке элитной недвижимости Москвы за всю историю наблюдений и самой масштабной по сумме затрат с начала 2026 г. Но детали он не уточнил. Два других консультанта знают, что за данную резиденцию было заплачено около 3,5 млрд руб.