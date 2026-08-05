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Главная / Недвижимость /

Доля предназначенных для аренды офисов в Москве сократится в 3 раза

Девелоперам в текущих экономических условиях выгоднее строить бизнес-центры на продажу
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Из 7,3 млн кв. м офисных площадей, которые девелоперы обещают сдать в Москве в 2026–2030 гг., лишь 13% (950 000 кв. м) предназначены для сдачи в аренду. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. В предыдущие шесть лет доля таких помещений составляла 37% (1,03 млн кв. м), отмечает руководитель ее департамента по работе с офисными помещениями Екатерина Белова.

Похожие выводы и у других консультантов. Например, по данным NF Group, в ближайшие пять лет под аренду будет отведено лишь 500 000 кв. м офисов, это всего 9% от общего объема площадей. При этом до 2022 г. под сдачу строилась большая часть столичных бизнес-центров, подчеркивает директор департамента офисной недвижимости этой компании Елена Акатова. В Remain также утверждают, что доля проектов, предназначенных под аренду, до 2030 г. составит не более 10% (600 000 кв. м). Еще порядка 55% (3,6 млн кв. м) возводятся с целью продажи, остальное – объекты для конечных заказчиков или те, по которым данных нет.

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