Рядом с Белорусским вокзалом может появиться еще один офисный комплекс

Принадлежащий «Ростеху» концерн «Созвездие» (специализируется на производстве средств радиосвязи для гражданских и военных нужд) выставил на продажу административное здание на 1-й улице Ямского Поля недалеко от Белорусского вокзала. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Лот, как сказано там, включает в себя участок площадью 0,34 га и расположенное на нем восьмиэтажное здание на 7744 кв. м 1958 года постройки. Потенциальному покупателю также перейдет право аренды на 49 лет соседнего участка на 0,13 га, следует из документов. При этом по условиям торгов «Созвездие» должно остаться арендатором этого объекта до конца 2028 г.