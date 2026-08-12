Рядом с Белорусским вокзалом может появиться еще один офисный комплекс«Ростех» начал искать покупателя на имущество концерна «Созвездие» на Ленинградском проспекте
Принадлежащий «Ростеху» концерн «Созвездие» (специализируется на производстве средств радиосвязи для гражданских и военных нужд) выставил на продажу административное здание на 1-й улице Ямского Поля недалеко от Белорусского вокзала. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Лот, как сказано там, включает в себя участок площадью 0,34 га и расположенное на нем восьмиэтажное здание на 7744 кв. м 1958 года постройки. Потенциальному покупателю также перейдет право аренды на 49 лет соседнего участка на 0,13 га, следует из документов. При этом по условиям торгов «Созвездие» должно остаться арендатором этого объекта до конца 2028 г.
Начальная стоимость лота составляет 1,16 млрд руб., аукцион должен пройти в середине сентября. Стартовую цену руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев считает близкой к верхней границе рыночного диапазона. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин, напротив, называет ее привлекательной с учетом расположения объекта и площади участка. При этом, по его словам, инвесторы в данном случае, скорее всего, проявят интерес не к зданию, а к земле. Комплекс попадает в границы проекта комплексного развития территории (КРТ) площадью почти 8 га, объясняет директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Правда, по ее словам, параметры проекта, который можно будет реализовать на этой площадке, пока не определены.