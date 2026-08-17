ПСБ с новой попытки нашел покупателей на еще одни активы «Макфы»

Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве (ЦИУПС) и компания «Паландер» подали заявки на участие в организованных ПСБ торгах по продаже 100% ООО «Родник» и ООО «УК «Содействие», которым, согласно лотовой документации, принадлежат торгово-развлекательные комплексы «Родник» (126 000 кв. м) и «Алмаз» (212 000 кв. м) в Челябинске. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Ценовые предложения этих организаций там не указаны, однако стартовая стоимость лота составляет 12,16 млрд руб. Правда, по условиям аукциона потенциальные претенденты могли предложить и меньше, вплоть до 6,1 млрд руб. Сами торги должны пройти 17 августа.