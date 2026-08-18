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Главная / Недвижимость /

Новостройки старой Москвы за последний месяц подорожали на 6%

Это связано с увеличением числа сделок с элитными объектами
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средняя стоимость квартир в новостройках старой Москвы в июле достигла 608 696 руб. за 1 кв. м, подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro на основе заключенных сделок. По ее данным, это на 5,98% превышает результаты предыдущего месяца. При этом еще в июне цены на первичном рынке упали на 1,95%, напоминает представитель компании. Для сравнения: в новой Москве лоты в строящихся домах в июле, по его словам, подешевели к предыдущему месяцу на 0,5% до 334 980 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье прибавили в стоимости только 0,9% до 227 892 руб. за 1 кв. м.

Столичные новостройки в июле подорожали сильнее и в годовом выражении. По данным BnMap.pro, за последние 12 месяцев цены сделок в старых границах города выросли на 26,9%, тогда как в новой Москве – на 23,8%, а в Московской области – на 13%. Месяцем ранее лидером по темпам роста стоимости жилья в строящихся домах был ТиНАО (+38,9%). Объекты старой Москвы тогда прибавили 18,7%, Подмосковья –13,6%.

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