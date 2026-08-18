Новостройки старой Москвы за последний месяц подорожали на 6%

Средняя стоимость квартир в новостройках старой Москвы в июле достигла 608 696 руб. за 1 кв. м, подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro на основе заключенных сделок. По ее данным, это на 5,98% превышает результаты предыдущего месяца. При этом еще в июне цены на первичном рынке упали на 1,95%, напоминает представитель компании. Для сравнения: в новой Москве лоты в строящихся домах в июле, по его словам, подешевели к предыдущему месяцу на 0,5% до 334 980 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье прибавили в стоимости только 0,9% до 227 892 руб. за 1 кв. м.