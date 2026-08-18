BG Logistic закрыла сделку по аренде крупного логопарка на Симферопольском шоссе

Логистический оператор BG Logistic арендовал 42 000 кв. м в складском комплексе «NK Парк Валищево», расположенном в 32 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. При этом, по словам одного из них, сама транзакция была закрыта еще в I квартале 2026 г., но ранее о ней не было известно. Представитель BG Logistic данную информацию подтвердил, но другие детали не раскрыл.