BG Logistic закрыла сделку по аренде крупного логопарка на Симферопольском шоссе

BG Logistic закрыла сделку по аренде крупного логопарка на Симферопольском шоссеСклады, несмотря на снижение активности на рынке, продолжают пользоваться спросом у логистических компаний
Логистический оператор BG Logistic арендовал 42 000 кв. м в складском комплексе «NK Парк Валищево», расположенном в 32 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. При этом, по словам одного из них, сама транзакция была закрыта еще в I квартале 2026 г., но ранее о ней не было известно. Представитель BG Logistic данную информацию подтвердил, но другие детали не раскрыл.
Какая именно компания выступила арендодателем этих площадей, точно не известно. «NK Парк Валищево» был построен девелоперской компанией NK Group (ранее PNK Group), но один из консультантов уверяет, что BG Logistic заняла помещения входящей в ГК «Марвел-дистрибуция» фирмы Fplus. NK Group еще в 2020 г. сообщала, что она возведет для последней здания на территории «NK Парк Валищево» общей площадью более 40 000 кв. м. В Fplus на запрос «Ведомостей» не ответили. В NK Group сообщили, что компания не раскрывает детали своей операционной деятельности, сделок и структуру владения активами.