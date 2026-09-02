Квартиры в готовых домах Москвы за год подорожали почти на 13%

Квартиры в готовых домах новой Москвы дорожают сильнее, чем объекты в старой и Московской области, утверждают в «Инком-недвижимости». В ТиНАО, по ее информации, вторичное жилье подорожало за год на 11,1%, а за восемь месяцев – на 10,2% до 230 700 руб. за 1 кв. м. В исторических границах города – на 8,3 и 7,9% до 309 400 руб. А Подмосковье прибавило только 6,6% к прошлому августу и 5,1% к декабрю 2025 г., отмечает ее руководитель офиса «Новослободский» Денис Васильев. За август в старой Москве цены почти не изменились (554 000 руб. за 1 кв. м), в новой – выросли на 1,2% (до 326 000 руб.), подтверждает динамику руководитель сервиса «Яндекс недвижимость» Евгений Белокуров. В административных границах столицы медианная цена метра, по его словам, увеличилась на 0,9% до 473 000 руб.