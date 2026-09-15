Структура Байсарова закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов

Компания «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост») арендовала 10 500 кв. м в бизнес-центре «Газойл плаза» на ул. Наметкина в Черемушках. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, организация переехала в этот деловой комплекс из расположенного неподалеку офиса Principal Plaza. В «БТС-мосте» от комментариев отказались. Так же поступили и в IBC Real Estate, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной транзакции. В ГК «Ташир» – владельце «Газойл плазы» – информацию о сделке подтвердили.