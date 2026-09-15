Структура Байсарова закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов«БТС-мост» арендовал у «Ташира» площади в «Газойл плазе» на юго-западе Москвы
Компания «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост») арендовала 10 500 кв. м в бизнес-центре «Газойл плаза» на ул. Наметкина в Черемушках. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, организация переехала в этот деловой комплекс из расположенного неподалеку офиса Principal Plaza. В «БТС-мосте» от комментариев отказались. Так же поступили и в IBC Real Estate, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной транзакции. В ГК «Ташир» – владельце «Газойл плазы» – информацию о сделке подтвердили.
«БТС-мост» специализируется на строительстве транспортной инфраструктуры. Среди его проектов – Новый Байкальский тоннель, мост на остров Русский, общественный центр в Петропавловске-Камчатском, Дальневосточный художественный музей, Саяно-Шушенская ГЭС и проч. Выручка компании по итогам 2025 г. составила 45,3 млрд руб., чистый убыток – 2,1 млрд руб. Ее основной акционер – бизнесмен Руслан Байсаров, владеющий также Тувинской энергетической промышленной корпорацией.