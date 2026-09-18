Доля свободных помещений в складах Московского региона начала снижаться

Доля свободных помещений в складах Московского региона начала снижатьсяМногие компании на фоне активизации спроса отказались от сдачи излишков площадей в субаренду
Уровень вакансии в логопарках Московского региона на середину сентября составил 6% (1,7 млн кв. м). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Remain. Там отмечают, что еще в конце июня пустовало 8,3% помещения (2,4 млн кв. м), что являлось самым высоким показателем за последние 10 лет. То есть за 2,5 месяца доля свободных площадей уменьшилась на 2,3 п. п., или на 700 000 кв. м, отмечает директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. Ее резкое снижение за такой короткий срок эксперт объясняет вымыванием с рынка почти всех площадей, которые предлагались в субаренду. Это, по его словам, около 500 000 кв. м. При этом только половина из них была реализована, а остальные помещения просто перестали экспонироваться, утверждает Федоров.
О снижении доли свободных помещений на складском рынке Московского региона говорят и другие консультанты. По состоянию на начало сентября 2026 г., в классе А незанятыми оставалось 6,6% площадей против 7,8% по итогам июня, говорит руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева. Она подтверждает, что часть предложения перестала маркетироваться. Речь действительно идет в основном о субаренде, подтверждает директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | Corfac International Александр Шевелев. По его словам, некоторые компании пересмотрели потребность в складах и вывели крупные блоки из экспозиции. Он добавляет, что с июля по середину сентября объем субаренды сократился на 38,3% до 432 800 кв. м. При этом уровень прямой вакансии за 2,5 месяца практически не изменился: 3,9% против 4%, резюмирует он.