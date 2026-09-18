Доля свободных помещений в складах Московского региона начала снижаться

Уровень вакансии в логопарках Московского региона на середину сентября составил 6% (1,7 млн кв. м). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Remain. Там отмечают, что еще в конце июня пустовало 8,3% помещения (2,4 млн кв. м), что являлось самым высоким показателем за последние 10 лет. То есть за 2,5 месяца доля свободных площадей уменьшилась на 2,3 п. п., или на 700 000 кв. м, отмечает директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. Ее резкое снижение за такой короткий срок эксперт объясняет вымыванием с рынка почти всех площадей, которые предлагались в субаренду. Это, по его словам, около 500 000 кв. м. При этом только половина из них была реализована, а остальные помещения просто перестали экспонироваться, утверждает Федоров.