Структура ГК ПИК продала строящийся на «Белорусской» деловой центр «Фрейм»

«Фрейм», расположенный на ул. Пресненский Вал, должен быть введен в эксплуатацию в 2029 г. Общая площадь бизнес-центра составляет 69 700 кв. м, из которых 60 900 кв. м придется непосредственно на офисы. Проект также включает в себя ритейл, образовательные и спортивные помещения. Рыночную стоимость этого объекта партнер NF Group Станислав Бибик оценивает в 40–45 млрд руб. с учетом НДС. Впрочем, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян уверен, что он обошелся инвестору значительно дешевле – в 27–29 млрд руб. Похожие цифры – 25–28 млрд руб. называет и директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | Corfac International Екатерина Андреева.