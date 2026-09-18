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Главная / Недвижимость /

Структура ГК ПИК продала строящийся на «Белорусской» деловой центр «Фрейм»

Для его нового владельца – фонда «ВИМ сбережения» – это будет первый объект без арендатора
Диана Качур
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «ВИМ недвижимость» под управлением УК «ВИМ сбережения» выкупил у входящего в группу ПИК девелопера Forma строящийся рядом с Белорусским вокзалом бизнес-центр «Фрейм». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. Сами компании информацию о данной транзакции подтвердили, но ее детали не уточнили.

«Фрейм», расположенный на ул. Пресненский Вал, должен быть введен в эксплуатацию в 2029 г. Общая площадь бизнес-центра составляет 69 700 кв. м, из которых 60 900 кв. м придется непосредственно на офисы. Проект также включает в себя ритейл, образовательные и спортивные помещения. Рыночную стоимость этого объекта партнер NF Group Станислав Бибик оценивает в 40–45 млрд руб. с учетом НДС. Впрочем, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян уверен, что он обошелся инвестору значительно дешевле – в 27–29 млрд руб. Похожие цифры – 25–28 млрд руб. называет и директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | Corfac International Екатерина Андреева.

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