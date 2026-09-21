Темпы открытия новых гостиниц в России начали снижаться

С начала года в России открылось 10 сетевых и несетевых гостиниц уровня 3–5 звезд суммарно на 1900 номеров. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. Таким образом, по ее данным, относительно аналогичного периода прошлого года ввод сократился на 56,5% по количеству объектов и на 62,2% по числу комнат. При этом, как уточняет ее директор Алексей Ефимов, еще семь объектов на 1200 номеров, которые были запланированы на 2026 г., так и не были открыты.