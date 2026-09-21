Темпы открытия новых гостиниц в России начали снижаться

Темпы открытия новых гостиниц в России начали снижатьсяДевелоперы переносят сроки ввода отелей из-за роста стоимости финансирования
С начала года в России открылось 10 сетевых и несетевых гостиниц уровня 3–5 звезд суммарно на 1900 номеров. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. Таким образом, по ее данным, относительно аналогичного периода прошлого года ввод сократился на 56,5% по количеству объектов и на 62,2% по числу комнат. При этом, как уточняет ее директор Алексей Ефимов, еще семь объектов на 1200 номеров, которые были запланированы на 2026 г., так и не были открыты.
В Москве, по информации IBC Real Estate, в этом году запустили «Cosmos Selection Москва Внуково спорт отель» (249 номеров), «Черная смородина Сколково» (165) и Enzo Hotel Moscow (130). В Санкт-Петербурге появились «Лахтатауэрс» (301), Saga (166) и Artel 17/52 (107). Еще четыре отеля заработали в регионах – Palmira Istra Resort (285) в Московской области, «Экопарк на гребном канале» (265) в Нижегородской области, Miracleon Dusit (182) и «Cosmos Smart Лазаревское» (84) в Краснодарском крае.