У здания ЦУМа сменился собственник

Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что ЦУМ по-прежнему контролируют владельцы Mercury. Они напоминают, что компания часто использует фонды для управления своими активами. Так, к примеру, два года назад она внесла в ЗПИФ «Нексус» под управлением УК «Инновационный капитал» фирму «Меркури», на балансе которой находится Дом ленинградской торговли в Санкт-Петербурге. Кроме того, самим «Аркада холдингом» также владеет ЗПИФ «Локус» от того же «Баланс эссет менеджмента».