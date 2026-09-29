Новостройки перестали дорожать, несмотря на ожидания изменений семейной ипотеки

Таким образом, ожидание изменений условий по семейной ипотеке с 1 октября (Минстрой анонсировал их еще в конце июня. – «Ведомости») по большому счету никак не отразилось на стоимости строящегося жилья, резюмирует Попов. При этом ранее объявления о грядущем сокращении льготных программ уже приводили к ажиотажному спросу и росту цен, так как покупатели пытались успеть взять кредиты на прежних условиях, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Впрочем, по словам Попова, в последнее время активность покупателей все-таки начала увеличиваться, поэтому по итогам всего сентября метр может прибавить 1–1,5%. Но произойдет это не из-за индексации цен, а за счет вымывания с рынка более дешевых лотов, поясняет он.