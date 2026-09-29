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Главная / Недвижимость /

Владелец Azimut Hotels Клячин продал еще один актив

Новым владельцем бизнес-центра Khimki One стала управляющая сетью РТС группа «Риотэкс»
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ГК «Риотэкс» выкупила у структуры владельца гостиничной сети Azimut Hotels Александра Клячина расположенный на Ленинградском шоссе в Химках бизнес-центр Khimki One на 42 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель первой компании. Эту информацию подтвердил и один из консультантов, работавший с участниками сделки. Сама транзакция, по его словам, была закрыта в сентябре. Получить комментарии представителя Клячина не удалось. Запрос в Azimut Hotels остался без ответа.

Khimki One был построен в 2014 г. девелопером Mebe Development, российским подразделением турецкого холдинга Mebe. В рамках процедуры его банкротства этот комплекс в 2019 г. на торгах выкупила KR Properties Клячина, заплатив за него 1,49 млрд руб. В прошлом году она выставила его продажу за 2,5 млрд руб. По крайней мере, объявление об этом было опубликовано на сайте электронной торговой площадки Portal Da.

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