Владелец Azimut Hotels Клячин продал еще один актив

Khimki One был построен в 2014 г. девелопером Mebe Development, российским подразделением турецкого холдинга Mebe. В рамках процедуры его банкротства этот комплекс в 2019 г. на торгах выкупила KR Properties Клячина, заплатив за него 1,49 млрд руб. В прошлом году она выставила его продажу за 2,5 млрд руб. По крайней мере, объявление об этом было опубликовано на сайте электронной торговой площадки Portal Da.