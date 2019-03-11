Пай для дольщика в зарубежную недвижимость

В последние годы мы наблюдаем активный рост трансграничных сделок с недвижимостью. Через платформу Tranio ежегодно проходит около 20 000 заявок на покупку недвижимости по всему миру. Инвесторы, с одной стороны, больше не боятся сами подбирать дорогостоящие объекты через интернет, а с другой – процесс реализации таких покупок остается неэффективным и даже мучительным. В поисках нужного объекта они пересматривают сотню сайтов, общаются с десятками брокеров, добираются до локации (чаще всего несколько раз), общаются с юристами, налоговыми специалистами, чтобы получить возможность открыть счет в банке, перевести деньги, договориться о цене и решить еще кучу организационных вопросов.

Даже если этот самоотверженный процесс заканчивается удачно и сделка заключается, то инвестор теряет огромное количество времени. По нашим подсчетам, покупатель, имеющий в активе 500 000 евро и желающий вложить их в покупку квартиры в Германии (Берлине, например) в среднем тратит 200 рабочих часов за полгода, чтобы совершить сделку, а потом еще много времени на вопросы менеджмента купленного объекта. Очевидно, что в период взрывного технологического роста, когда время приобретает материальную ценность, такой сценарий не слишком эффективный. Кроме того, есть и финансовые потери: транзакционные и управленческие расходы могут составлять до 25% от выручки, генерируемой от объекта.

Как развивается зарубежный краудинвестинг в недвижимость В мире краудфандинг распространен во всех сегментах недвижимости. Одной из наиболее продвинутых в этом плане стран является Великобритания. Только в Лондоне на каждой из крупнейших краудплатформ числится минимум 20 различных жилых объектов. К примеру, британским сервисом Property Moose пользуется около 30 000 человек. Компания ориентирована в первую очередь на британцев, но не исключает возможности сотрудничества с иностранцами (кроме граждан США). Платформа рассчитана на инвесторов с бюджетом от 10 000 фунтов стерлингов до нескольких сотен тысяч. Также среди крупнейших платформ Великобритании – Property Partner, The House Crowd.

Крупнейшая американская краудфандинговая площадка недвижимости – Fundrise. Под ее управлением находятся активы стоимостью более $2,5 млрд. С помощью площадки в американскую недвижимость инвестировали средства уже около 100 000 американцев.

Инвестиции через digital-платформу

Думается, в самое ближайшее время процесс трансграничного приобретения доходной недвижимости должен быть оптимизирован. Стремясь сократить время на поиск подходящих объектов, потенциальные покупатели инвестиционной недвижимости переключатся на производные инструменты в digital-формате – покупку паев, акций или облигаций какой-либо стратегии с правом на прибыль через краудфандинговые платформы.

Профессиональные команды крупных digital-платформ обеспечивают постоянный поток качественных сделок, умеют правильно структурировать вложения с точки зрения налогов и способны привлечь проектное финансирование на более выгодных условиях, чем маленький частный клиент. Профессиональные управленцы могут позволить себе провести грамотный аудит объекта и быстро подписать необходимые документы со всеми участниками процесса девелопмента. В итоге на выходе инвестор экономит время и выигрывает в доходности.

Отличия от фондов и трастов

Возникает вопрос: чем digital-платформы отличаются от паевых инвестиционных фондов (ПИФ, ЗПИФ), инвестиционных трастов (REIT) или от обычных корпоративных облигаций? Главное отличие в том, что такие платформы позволяют инвестировать в отдельные девелоперские проекты при низких транзакционных и административных издержках. Инвестор может сам выбирать объект для инвестиций, профиль риска (развитие земельного участка, девелопмент, объекты с потенциалом увеличения стоимости (Value-Add) или стабилизированные объекты (Core) и контролировать процесс реализации проекта.

При вложении средств, например в ПИФы или корпоративные облигации, инвестор отдает эти права управляющей компании, которая на свое усмотрение вкладывает его средства. Также российские ПИФы концентрируются на рублевых вложениях, взимают с инвестора плату за подписку, управление и отчетность. В то время как digital-платформы работают с более твердыми валютами (доллары, евро, фунты) и стараются перекладывать дополнительные расходы на компанию, которая привлекает капитал, предлагая инвестору фиксированный доход. Так делают, например, немецкие краудфандинг-платформы, работающие по кредитной модели. На российском рынке пока работают две краудинвестинговые площадки в сфере недвижимости – AKTIVO и Credo Capital. Обе площадки пошли по пути создания инвестиционных монофондов в формате ЗПИФ. AKTIVO, к примеру, работает по акционерной модели, также беря плату за управление как в классическом ПИФе.

Сколько это стоит

Порог входа на рынок зарубежной недвижимости через покупку ценных бумаг digital-платформ сравнительно низкий. Инвестору вовсе не обязательно владеть миллионами. Начать можно с минимальных денег. Например, немецкие платформы предлагают инвестиции от 500 евро. Но пока только гражданам Германии. А, к примеру, входной билет для наших клубных инвесторов начинается от 125 000 евро, но в ближайшее время мы планируем снизить чек до 1000 евро. Чем меньше порог входа, тем более массовым может стать такой способ инвестиций в недвижимость.

Главный минус – невысокая ликвидность бумаг. Если клиент захочет выйти раньше намеченного срока, у него нет железной гарантии, что он сумеет продать свой актив. Однако и у ПИФов ликвидность также низкая. Поэтому на данном этапе мы предпочитаем срочную стратегию – каждый инвестиционный проект занимает в среднем 2–3 года . За этот период мы успеваем купить участок земли, построить студенческое общение, продать его и далее распределить полученную прибыль между инвесторами.

Время – деньги

Сейчас такие бумаги через digital-платформы готов купить 1% наших клиентов. При разработке наших продуктов мы решили начать с кредитной модели, которая представлена проектными облигациями компаний (бонды), владеющих объектами недвижимости с доходностью от 7–10% в евро. Пока в мире мало платформ, которые бы концентрировались на трансграничных покупателях зарубежной недвижимости. Но мы прогнозируем большой рост интереса к таким инвестициям со стороны частных клиентов. По нашим прогнозам, через пять лет уже 10–20% клиентов будут отдавать предпочтение именно вложениям через digital-платформы. А этого изменения достаточно, чтобы говорить о зарождении нового большого рынка. Ведь на горизонте ближайших пяти лет люди еще лучше научатся ценить время и возможность провести его, не бегая по Берлину в поисках квартиры, и в последующем решении не всегда понятных менеджерских вопросов, а инвестируя его с большей доходностью в основной бизнес или в близких людей.

Современные технологии уже сейчас создают потребителя, который ожидает мгновенного удовлетворения и результата. Покупатели уже не готовы ждать и хотят получать за свои деньги качественный результат в несколько кликов.