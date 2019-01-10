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Эксперты отметили рост доли декларирующих зарубежные активы богатых россиян

Более 50% состоятельных россиян в 2018 г. уведомили налоговые органы о своих счетах в зарубежных банках и контролируемых иностранных компаниях. Такие данные содержатся в исследовании международного брокера зарубежной недвижимости, компании Tranio. Исследование построено на основе опроса специалистов прайвет-банкинга, юристов и налоговых консультантов, работающих с владельцами крупных капиталов. Опрос проводился совместно с организатором экономических форумов Adam Smith Conferences.

Согласно данным опроса, доля уведомляющих налоговые органы о состоянии своих активов богатых россиян выросла с 42% в 2017 г. до 58% в 2018 г. По словам управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, с 2018 г. Россия начала обмениваться налоговой информацией с другими странами. И несмотря на то что в этом обмене пока много технических накладок, владельцы счетов все менее склонны скрывать информацию о своих активах.

Наиболее высокую степень готовности раскрывать информацию о своих активах демонстрируют россияне с состоянием от $1 до $30 млн – среди них доля уведомляющих достигает 65%. «Те, у кого меньше миллиона, интересуют налоговую в последнюю очередь, поэтому они пока могут позволить себе не "светиться". А те, у кого больше $30 млн, скорее поменяют резидентство, чем раскроют свои счета нашим налоговикам», – комментирует Георгий Качмазов.

Авторы исследования также отмечают, что состоятельные россияне массово закрывают прежние зарубежные счета и компании и открывают новые – с чистой историей транзакций, – о которых и отчитываются налоговым органам. При этом, чем богаче россияне, тем более они склонны принимать участие в безналоговой ликвидации иностранных компаний (73% респондентов) и тем менее – подавать декларации в рамках амнистии капитала (71%).

Однако сокращать зарубежные активы и переводить капитал в Россию – самая непопулярная стратегия среди отечественных «хайнетов»: в 2017 г. так поступали 33% респондентов, в 2018 – 29%. У ультра-богатых физических лиц и так много рисков, связанных с Россией, поэтому они стараются снизить их через инвестиции в другие страны, говорится в исследовании. Швейцария, Великобритания и США – самые популярные страны для хранения средств наиболее состоятельных частных клиентов из России.