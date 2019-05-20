Волна перемен

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В ближайшие пять лет отрасль недвижимости столкнется с проявлениями новой технологической волны и глобальных трендов, ей сопутствующих.

Речь идет не столько об эволюционной модернизации, сколько о кардинальных, революционных трансформациях. Они вызваны как инновациями внутри, например распространением BIM технологий (рынок оценивается более чем в $5 млрд) или 3D-принтеров (рынок оценивается в $100 млн), способных за неделю построить целый квартал, так и внешними драйверами, имеющими более сложную, междисциплинарную природу.