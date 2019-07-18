Как владельцу недвижимости подключиться к солнцу

К 2022 году стоимость электричества на территории европейской части России увеличится почти на 35%

По прогнозам Минэнерго, с 2019 по 2022 г. стоимость электричества на территории европейской части России увеличится на 34,8%, а за Уралом – почти на 26%. В эту сумму не включены тарифы и наценка энергосбытовых организаций для потребителей (достигает 60%), с помощью которой компенсируются затраты на возведение новых или обновление старых электростанций.

В отличие от России во многих странах из-за высокой стоимости централизованного электроснабжения уже сокращают инвестиции в ТЭЦ, ГЭС и АЭС, вкладываясь в строительство микросетей на базе солнечных электростанций. Работают они по следующему принципу: отдельно стоящий объект недвижимости сам генерирует электричество и им же себя автономно обеспечивает. Владельцу не надо ждать годами получения технических условий на подключение объекта недвижимости, а также переплачивать за кВт ч в 2–3 раза. Есть примеры, когда фермеры устанавливают солнечные электростанции и зарабатывают на реализации не только продуктов питания, но и электроэнергии.

Получать солнечную энергию владельцы недвижимости могут несколькими способами. Наравне с традиционной установкой солнечных панелей рядом со зданием или на кровле собственники стали крепить их поверх ограждающих конструкций объекта либо полностью заменять крыши, фасады и окна интегрированными безрамочными солнечными модулями (так называемые BIPV-модули: Building Integrated Photovoltaic).

По мнению Bloomberg, именно у этой отрасли стройматериалов большое будущее. Так, по оценкам аналитиков в течение 2018–2024 гг. рынок интегрированных в элементы здания солнечных панелей вырастет с $6,7 млрд до $32,2 млрд, а совокупный среднегодовой темп роста составит 23,4%.

Увеличению спроса на BIPV будут способствовать правительственные программы в разных странах, стимулирующие переход на возобновляемую энергию. В первую очередь – из-за постоянно растущей стоимости энергии, а также проблем, связанных с изменением климата на планете.

Наибольшее распространение BIPV получили пока в США и Европе, а из солнечных стройматериалов спросом пользуются фотоэлектрические черепицы, фасады, навесы, окна, жалюзи и ставни.

Так, например, солнечные модули интегрированы в тысячи жилых кварталов в Германии, бизнес-центров в Великобритании и даже в непродовольственный гуманитарный склад международной организации UNICEF в Дании. Его кровля оснащена 1400 солнечными батареями, расчетное потребление энергии для здания составляет менее 50 кВт ч/кв. м, а экономия на электроэнергии достигает 30% в год.

В России BIPV смонтированы в кровле главного корпуса железнодорожного вокзала Олимпийского парка в Сочи, применялись также при строительстве делового центра «Волга» в Самаре, «Гиперкуба» в Сколкове, ЖК «Экодолье Екатеринбург» и в парке «Зарядье» в Москве.

Аналитики ожидают взрывного спроса на строительство подобных зданий, в том числе и на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, помешать которому могут лишь ограничения технологии BIPV.

Одним из ключевых ограничений технологии пока что является ее стоимость. BIPV обходятся на 10–20% дороже солнечных батарей. А вот фотоэлектрические фасады, конкурирующие с обычными, понемногу появляются на рынке. Самые бюджетные варианты интегрированных солнечных модулей можно найти за 70–80 евро/кв. м. Стоимость же несолнечных фасадов без каких-то изысков в среднем обойдется в 250 евро/кв. м.

Солнечные модули должны прекрасно проводить тепло, изолировать от шума, быть прочными и эстетически привлекательными. Применяя их, необходимо учитывать расположение модулей по отношению к солнцу и уровень затененности частей здания. Проектировщики должны не только смотреть на объект с точки зрения архитектора, инженера-электрика, строителей, но и обладать знаниями в области солнечной энергетики. Таких специалистов даже в мире сейчас не так много.

Исследование 55 000 зданий, проведенное Global Real Estate Sustainability Benchmark по всему миру, выявило, что солнечные стройматериалы не только помогают уменьшить стоимость электроэнергии, но и отлично работают в качестве маркетингового инструмента компании.

Поможет росту рынка BIPV и дальнейшее снижение стоимости на солнечные модули с налоговыми льготами тем, кто инвестирует в строительство зданий с энергосберегающей технологией. Такая практика отлично показала себя как в Азиатском мире, так и на Западе.