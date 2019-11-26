Как сделать российские кладбища современными

Безусловно, невозможно говорить об абсолютной унификации каждого места захоронения, многие люди, отдавая дань памяти усопшим, уделяют особое внимание оформлению могил. Но если сравнивать кладбище с жилой средой, то это поселение с индивидуальной застройкой, где есть частная территория, а есть общественная. И на общественной территории существуют основные улицы с тротуарами и освещением, названиями и навигацией, там же есть общедоступные сервисы. А есть то, что находится за оградой, и в каждом случае человек вправе сам решать, как будет выглядеть данная территория, опираясь на разработанный дизайн-код.