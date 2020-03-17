У большинства наших клиентов нет четких представлений о минимализме – в основном они хотят получить дом, в котором «удобно, красиво и ничего лишнего». Это одновременно простые и сложные требования. Но 90% заказчиков приходят к архитекторам за проектами домов в современном сдержанном стиле. С точки зрения проектирования такой стиль требует много пространства – часто мы создаем дополнительные функциональные помещения и увеличиваем метраж, чтобы не загромождать дом вещами, спрятать коммуникации и сделать комнаты просторными и светлыми, как того требует минимализм. Есть ряд технически сложных решений, которые мы реализуем в минималистских интерьерах. Например, особое проектирование искусственного света, при котором лампы разворачиваются внутрь. Отраженный от поверхностей свет дает интересный визуальный эффект: лаконичная геометрия пространства становится еще отчетливее.