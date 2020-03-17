90% заказчиков приходит к архитекторам за проектами домов в сдержанном стиле
Если дом в стиле современная классика или ар-деко обходится заказчику примерно в 200 000 руб. за 1 кв. м, то дом в стиле минимализм дороже уже на этапе черновой стройки (300 000 руб. за 1 кв. м за дом под ключ). На цену влияет нестандартная конструкция. Для смещенных пропорций помещений и сложных фасадов консольной части кирпич не подойдет – нужен бетон, насыщенный арматурой. Стоимость строительства повышают большие витражи, характерные для строений в стиле минимализм. Безупречная четкость линий, притягательная простота форм и текстур – за всем этим стоит кропотливая работа, архитекторы создают не только общие планы, но и авторские эскизы мебели, скрытых систем хранения и даже дверных петель.
У большинства наших клиентов нет четких представлений о минимализме – в основном они хотят получить дом, в котором «удобно, красиво и ничего лишнего». Это одновременно простые и сложные требования. Но 90% заказчиков приходят к архитекторам за проектами домов в современном сдержанном стиле. С точки зрения проектирования такой стиль требует много пространства – часто мы создаем дополнительные функциональные помещения и увеличиваем метраж, чтобы не загромождать дом вещами, спрятать коммуникации и сделать комнаты просторными и светлыми, как того требует минимализм. Есть ряд технически сложных решений, которые мы реализуем в минималистских интерьерах. Например, особое проектирование искусственного света, при котором лампы разворачиваются внутрь. Отраженный от поверхностей свет дает интересный визуальный эффект: лаконичная геометрия пространства становится еще отчетливее.
Эстетика минимализма деликатна – здание помимо прочего должно вписаться в ландшафт и подчеркнуть достоинства природного окружения, а не перебить их. Минимализм идет бок о бок с sustainable design, концепцией ответственного отношения к природе и осознанного потребления. Главная роль во внутренней и внешней отделке дома принадлежит натуральным экологичным материалам – возобновляемому дереву и камню.
Сочетание благородных естественных текстур всегда можно дополнить яркими акцентами по желанию хозяев, минимализм легко уживается с другими стилями и органично воспринимает яркие арт-объекты. Частое пожелание заказчиков – интегрировать в интерьер вещь со своей историей, какой-то предмет, имеющий особое значение для хозяев дома. Это можно сделать с особым шиком независимо от масштабов работы – нам в Ai-architects однажды довелось включить в интерьер дома любимый мотоцикл заказчика.