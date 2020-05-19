Самоизоляция на природе в собственном доме прельщает многих обитателей городских квартир. Смогут ли подобные настроения сформировать долгосрочный тренд на рынке загородной недвижимости Московского региона, зависит от того, произойдет ли переосмысление стратегии пространственного развития, станет ли реальной поддержка ИЖС. Девелоперы могут актуализировать эту дискуссию, но их ресурсы в данном случае ограничены. Граждане активно строятся, но не живут за городом постоянно, так как за адекватное время невозможно добраться до работы и на месте отсутствует полноценная инфраструктура.