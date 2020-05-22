В сегменте комфорт-класса система продаж по рекомендации уже давно отлажена, в некоторых компаниях на них приходится до 30% сделок. Застройщики массового жилья выстроили программы мотивации для покупателей, которые могут получить определенный процент, если по их совету друзья или члены семьи тоже купят квартиру. В премиальной же недвижимости монетизация именно личных, а не экспертных рекомендаций массово началась только сейчас. То есть фактически богатые клиенты стали сами себе риэлторами – и не только для себя, но и для ближнего окружения. Такой помощью они занимаются либо лично, либо привлекают к этому свои фэмили-офисы. Рекомендовать что-то друзьям и знакомым они могли и раньше, но сейчас начали еще и зарабатывать на этом.