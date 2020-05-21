Ресторанам придется пересмотреть планировки и подходы к зонированию залов. Плотная рассадка останется в прошлом. Интервалы между столами увеличатся – или же большие пространства будут разделены на более мелкие секции. Перед этой пандемией в европейских ресторанах нормой было около 1,4 кв. м на одно посадочное место. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала увеличить ее до 2,5 кв. м на одного посетителя. Впрочем, более четверти опрошенных дубайским дизайн-бюро Roar думают, что расстояния между столиками в ресторанах вернутся к старым нормам уже в конце этого года, но определенные меры социального дистанцирования сохранятся до начала 2021 г.