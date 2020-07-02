Другое дело современные ТЦ, которые строились не «на хайпе» от быстрого роста сегмента и проектировались не по принципу «запихнуть как можно больше в торговую галерею». Когда концепция и локация четко продуманы, объекты востребованы потребителем и соответственно интересны инвесторам. Спрос на торговые объекты составил около четверти всех инвестиционных сделок за 2019 г. Есть и отложенный спрос, который по понятным причинам в сделки пока не воплотился, но постепенно будет реализовываться. Стоит отметить: крупнейшие инвестиционные сделки по покупке долей в ТЦ были сделаны международными игроками. Какие-то проблемы с окупаемостью западных ТЦ они не переносят на российский рынок, что само по себе показательно. Сейчас окупаемость ТЦ составляет в среднем 10-12 лет, тогда как на заре рынка она могла исчисляться буквально годами (3-5 лет), но те времена прошли. Покупатель стал более избирательным, экономит и время, и ресурсы. Этот кризис стал для рынка торговой недвижимости, возможно, самым серьезным, но предыдущие опыты резких провалов научили девелоперов серьезнее относиться к предпроектной экспертизе, а инвесторов – прислушиваться к аналитикам, прежде чем покупать.