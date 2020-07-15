Основные статьи расходов проектов по «переделке» обычного качественного бизнес-центра в «цифровой» связаны с организацией ИТ-инфраструктуры. Здания в зависимости от их ИТ-начинки и готовности к облачным подключениям классифицируются по четырем уровням в соответствии с системой сертификации российской ассоциации Cloud Ready Building (CRB). Затраты на инженерные системы ЦОДов обычно укладываются в пределах 1,5-2 млн руб. за стойку при оптимальном количестве 90 стоек. Расходы на адаптацию имеющихся площадей под помещения ЦОД рассчитываются по большому количеству параметров и могут быть разными, но обычно составляют 10 000 — 25 000 руб. за кв. м. Какие проектные решения для трансформации объекта из «аналогового» в «цифровой» потребуются, зависит от состояния объекта, но это 1-2% от его стоимости. Строительство дата-центра и подведение к нему коммуникаций обеспечивает зданию третий из четырех возможных уровней по классификации CRB.