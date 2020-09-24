Что делает государство? Госбанки соревнуются между собой в снижении ставок (ВТБ – 7,4%, «Сбер» – 7,3%). Начата госпрограмма льготной ипотеки под 6,5%, размер первоначального взноса для нее снижен до 15%. Общероссийский народный фронт предложил отменить НДФЛ для тех, кто продал жилье эконом-класса (имеется в виду стандартная недвижимость, норматив стоимости которой определяет Минстрой, уточняется на сайте onf.ru) для покупки нового на первичном рынке в 2020 г. Но если будет недобор налогов в части продажи жилья, значит, станут активно добирать с тех, кто сдает квартиры в аренду или с малого бизнеса, – в виде штрафов за несоблюдение мер по предупреждению заражения COVID-19. Мы все – и, что хуже всего, малоимущие слои – из собственных карманов платим за стимулирование спроса. Ставки по депозитам ведь тоже снижены: бабушки, которые хранили деньги на депозите и не собираются брать ипотеку, по сути, профинансировали молодые семьи, которые ипотеку берут.