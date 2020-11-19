Тренд влиял на ставки аренды и уровень вакантных площадей. В итоге спрос на офисном рынке, по оценкам JLL, в III квартале достиг минимума за последние 14 лет и по итогам 2020 г. вряд ли превысит 1 млн кв. м. Однако осеннее возвращение бизнеса в офисы опровергло прогнозы о вызванных пандемией «революционных изменениях» в офисных интерьерах: не будет не только глобальных, но даже сколько-нибудь существенных перемен.