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Пандемия почти не изменит офисы

Российсикие работодатели считают, что сотрудники «без присмотра» становятся менее эффективными
Игорь Грецов , управляющий партнер, генеральный директор GPGroup

Еще в августе аналитики Colliers International сообщали, что многие крупные арендаторы офисов задумались об отказе как минимум от 25–30% площадей.

Тренд влиял на ставки аренды и уровень вакантных площадей. В итоге спрос на офисном рынке, по оценкам JLL, в III квартале достиг минимума за последние 14 лет и по итогам 2020 г. вряд ли превысит 1 млн кв. м. Однако осеннее возвращение бизнеса в офисы опровергло прогнозы о вызванных пандемией «революционных изменениях» в офисных интерьерах: не будет не только глобальных, но даже сколько-нибудь существенных перемен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных