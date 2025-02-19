«Будущее строительства не в ручном труде»Замминистра строительства и ЖКХ об исчезающих профессиях и деревянном домостроении
Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко в интервью «Ведомостям» рассказал о планах ведомства на 2025 г., перспективах деревянного многоэтажного домостроения, введении рейтинга проектировщиков и об особенностях реализации проектов в новых регионах.
– Основная цель – принятие законопроекта, который интегрирует понятие мастер-планов в градостроительное законодательство. Это позволит сократить инвестиционно-строительный цикл, а также будет способствовать ускоренному выходу организаций на строительную площадку.
Еще мы очень серьезно занимаемся этапом предпроекта. Проектирование начинается с задания на проектирование. Мы предлагаем ввести стадию технико-экономического обоснования, когда заказчик уже на ранних стадиях привлекает проектировщика. Тот будет знакомиться с будущей площадкой, рассчитывать, с учетом региональной логистики и ресурсной базы, наиболее оптимальные конструктивные решения, и это все уже можно будет заложить в само задание, что позволит точнее определить стоимость объекта. А это самое главное.
Такой подход позволит уйти от ситуаций, когда, например, собираются строить детский садик, а потом оказывается, что на выбранном земельном участке либо геология плохая, либо там зоны с особыми условиями использования территорий.