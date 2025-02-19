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Сергей Музыченко: «Будущее строительства не в ручном труде»

Замминистра строительства и ЖКХ об исчезающих профессиях и деревянном домостроении
Юлия Малева
Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко
Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко / Андрей Гордеев / Ведомости

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко в интервью «Ведомостям» рассказал о планах ведомства на 2025 г., перспективах деревянного многоэтажного домостроения, введении рейтинга проектировщиков и об особенностях реализации проектов в новых регионах.

– Какие первоочередные планы у Минстроя в части нормативно-технического регулирования отрасли в наступившем году?

– Основная цель – принятие законопроекта, который интегрирует понятие мастер-планов в градостроительное законодательство. Это позволит сократить инвестиционно-строительный цикл, а также будет способствовать ускоренному выходу организаций на строительную площадку.

Еще мы очень серьезно занимаемся этапом предпроекта. Проектирование начинается с задания на проектирование. Мы предлагаем ввести стадию технико-экономического обоснования, когда заказчик уже на ранних стадиях привлекает проектировщика. Тот будет знакомиться с будущей площадкой, рассчитывать, с учетом региональной логистики и ресурсной базы, наиболее оптимальные конструктивные решения, и это все уже можно будет заложить в само задание, что позволит точнее определить стоимость объекта. А это самое главное.

Такой подход позволит уйти от ситуаций, когда, например, собираются строить детский садик, а потом оказывается, что на выбранном земельном участке либо геология плохая, либо там зоны с особыми условиями использования территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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