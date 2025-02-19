Еще мы очень серьезно занимаемся этапом предпроекта. Проектирование начинается с задания на проектирование. Мы предлагаем ввести стадию технико-экономического обоснования, когда заказчик уже на ранних стадиях привлекает проектировщика. Тот будет знакомиться с будущей площадкой, рассчитывать, с учетом региональной логистики и ресурсной базы, наиболее оптимальные конструктивные решения, и это все уже можно будет заложить в само задание, что позволит точнее определить стоимость объекта. А это самое главное.