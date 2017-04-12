«Космос» на ремонте

Максим Стулов / Ведомости

Сначала павильон назывался «Механизация», он предназначался для демонстрации моделей тракторов, комбайнов, машин и самолетов, используемых в сельском хозяйстве. В 1954 г. павильон реконструировали – так он приобрел вид, сохранившийся до настоящего времени. Здание является объектом культурного наследия федерального значения

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