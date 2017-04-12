«Космос» на ремонте
Масштабная реконструкция ВДНХ началась с реставрации павильона «Космос»
Реставрационные работы этого года на ВДНХ начались с павильона «Космос». Здание было построено к 1939 г. по проекту архитекторов Ивана Таранова, Виктора Андреева и Надежды Быковой
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Сначала павильон назывался «Механизация», он предназначался для демонстрации моделей тракторов, комбайнов, машин и самолетов, используемых в сельском хозяйстве. В 1954 г. павильон реконструировали – так он приобрел вид, сохранившийся до настоящего времени. Здание является объектом культурного наследия федерального значения
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Главный фасад здания из стали, стекла и бетона выходил на площадь Механизации. Сельскохозяйственные машины располагались вдоль аллеи на двух ярусах и были видны с любой точки выставки. Техника словно строем двигалась по конвейерам, что создавало «внушительную картину индустриальной мощи», говорится на сайте ВДНХ
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К 1954 г. павильон расширил свою экспозицию, и большой эллинг старого павильона получил продолжение в виде двухэтажного купольного зала. Высота стеклянного купола с металлическим каркасом составила 60 м (общая высота павильона - 75 м)
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Пролет входной арки был выполнен из зеркального стекла, что особенно украшало павильон ночью при включенной подсветке
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Позже, к созданию на ВДНХ выставки в честь 50-летия Октября, знаменитый «эллинг» пополнили достижения из области освоения космоса
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С учетом плохого технического состояния павильона в 2016 г. в нем были выполнены первоочередные противоаварийные и ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВДНХ
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«В павильоне «Космос» была организована рыночная торговля. Павильон, по сути, был утерян, все его конструкции пришли в аварийное состояние, объекты музея, экспонаты исчезли, к большому сожалению», – передает слова мэра Москвы Сергея Собянина «Интерфакс». Мэр ознакомился с ходом реконструкции здания
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После реставрации в павильоне разместится крупнейший в России интерактивный музей космонавтики и авиации, сообщает пресс-лужба ВДНХ
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Завершить реставрацию павильона планируется к концу 2017 г.
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Планируется восстановить элементы беломраморной отделки стен и порталов дверей, ранее считавшиеся полностью утерянными. А найденные в ходе реставрации гранитные плиты, когда-то украшавшие подиумы павильона, будут использованы при отделке эллинга
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Общая площадь центра космонавтики составит 31 100 кв. м (подземная часть - 10 500 кв. м, надземная – 20 600 кв. м)
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