Какую недвижимость инвесторы из России и стран СНГ покупали за границей
Активнее всего сограждане в 2016 году инвестировали в недорогие зарубежные дома и квартиры, говорят риэлторы
Брокер зарубежной недвижимости – компания Tranio провела исследование «Русскоязычные инвесторы в доходную недвижимость за рубежом», в котором проанализировала, в какую недвижимость и в каких странах за границей готовы вкладывать деньги граждане России и стран СНГ, а также мотив покупки, бюджеты сделок и ожидаемую доходность от вложений. Исследование сделано на основании онлайн-опроса 268 компаний – партнеров Tranio более чем из 30 стран. Большая часть респондентов представляют страны Западной и Восточной Европы. В исследовании участвовали также компании из США, Турции, Таиланда и других не европейских стран. Медианное количество респондентов на каждую страну - семь
До 2013 г. русскоязычные покупатели приобретали за границей жилье, чтобы в основном «жить самим». Стратегия поменялась в 2014 г. после девальвации рубля – зарубежная недвижимость превратилась в способ сохранить капитал. Квартиры – самый популярный вариант для инвестирования. За него проголосовали 78% опрошенных Tranio риэлторов. В основоном квартиры для сдачи в аренду покупают в Болгарии (100%), Венгрии (100%), Греции (100%), Португалии (100%) и Хорватии (100%)
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На втором месте по популярности у инвесторов из России и стран СНГ – отели (26% опрошенных). Гостиничная недвижимость востребована в основном в Австрии (82%) и Греции (60%). Однако по сравнению с 2015 г. число инвесторов, готовых вкладываться в отели, снизилось – в 2015 г. 34% риэлторов сообщали, что их клиенты хотят инвестировать в этот вид недвижимости
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Растет популярность инвестиций в зарубежные доходные дома. Если в 2015 г. 16% риэлторов говорили, что клиенты рассматривают этот вид инвестиций, то в 2016 г. так заявили уже 22% опрошенных. Покупка доходных домов у русских популярна в Латвии (57%), США (55%), Таиланде (44%), Чехии (44%), Германии (37%)
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Интерес к вложениям в зарубежные кафе и рестораны упал вдвое – с 12% в 2015 г. до 6% в 2016 г. Стало меньше тех, кто ожидает высокую доходность, но при этом сам не хочет заниматься этим бизнесом, поясняет управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов. Инвестиции в ресторанный бизнес привлекательны для наших сограждан в Турции (20%) и Венгрии (17%)
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Уличные магазины также стали пользоваться меньшим спросом. 6% риэлторов ответили, что их клиенты рассматривают этот вид инвестиций. В 2015 г. так зявляли 10% риэлторов. «Инвесторов из СНГ не привлекают низкие ставки доходности стрит-ритейла в 3–4% годовых", – говорит Георгий Качмазов. Те, кто решился вложиться в уличный магазин, предпочитают сделать это в Латвии (29%), Великобритании (20%), Германии (17%)
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Интерес к супермаркетам не изменился: как и в 2015 г., в прошлом году 6% риэлторов отметили желание своих клиентов купить супермаркет за рубежом. По словам Георгия Качмазова, существенная часть интересующихся коммерческой недвижимостью ищет супермаркеты в Германии (33%) – инвесторов привлекают в них высокая доходность (6%) и продолжительные арендные контракты (15%)
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Общежития для студентов – не самый популярный вид для инвестиций. Только 5% респондентов указали, что их клиенты рассматривают такую недвижимость. Его покупают в основном в Великобритании (20%), Чехии (19%), на Кипре (18%)
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Торговый центр – вид инвестиций для профессиональных бизнесменов, имеющих опыт аналогичной деятельности на родине. В исследовании 4% риэлторов указали на то, что их клиентов интересует покупка торгового центра. Покупают их в основном наши сограждане в Австрии (18%), Кипре (18%), США (18%), Таиланде (11%)
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Немногие готовы инвестировать и в офисную недвижимость. Только 3% опрошенных учатников рынка отметили интерес у русских инвесторов к заграничным офисам (в 2015 г. таких было 7%). Офисы сограждане подыскивают в основном в Великобритании (20%), Латвии (14%), на Кипре (9%)
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Жилье для пенсионеров – самый непопулярный вид инвестиций, но считающийся самым стабильным в Европе. Как и в случае с офисами, также 3% участников рынка заявили, что их клиенты рассматривают такой вариант вложений. Его подыскивают в основном в Болгарии (50%) и Венгрии (50%)
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