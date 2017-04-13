Какую недвижимость инвесторы из России и стран СНГ покупали за границей

Активнее всего сограждане в 2016 году инвестировали в недорогие зарубежные дома и квартиры, говорят риэлторы

Брокер зарубежной недвижимости – компания Tranio провела исследование «Русскоязычные инвесторы в доходную недвижимость за рубежом», в котором проанализировала, в какую недвижимость и в каких странах за границей готовы вкладывать деньги граждане России и стран СНГ, а также мотив покупки, бюджеты сделок и ожидаемую доходность от вложений. Исследование сделано на основании онлайн-опроса 268 компаний – партнеров Tranio более чем из 30 стран. Большая часть респондентов представляют страны Западной и Восточной Европы. В исследовании участвовали также компании из США, Турции, Таиланда и других не европейских стран. Медианное количество респондентов на каждую страну - семь