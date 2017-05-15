Как приживаются липы на Тверской
Большинство дорогостоящих деревьев до сих пор не зазеленели, но столичные власти опровергают их гибель
В мае москвичи в соцсетях обратили внимание на то, что липы, высаженные на Тверской улице по программе «Моя улица» в конце 2016 г., не начали зеленеть. Между тем в других местах у деревьев из того же питомника уже появились листья. Беспокойства добавил тот факт, что в минувшие выходные на Тверской начали проводиться земляные работы вокруг лип, породившие в социальных сетях комментарии о том, что все деревья погибли и сейчас их срочно пересаживают. Но власти Москвы заявили, что липы не выкапывают, а лишь меняют вокруг них бордюры, чтобы «предотвратить размывание грунта». Деревья живы, но их пробуждение откладывается из-за холодной погоды весной. «Ведомости» решили посмотреть, как приживаются липы на Тверской
Эта липовая аллея была высажена на Тверской улице 30 октября 2016 г. Высадка аллеи завершила собой работы по благоустройству на участке Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка. Так большинство деревьев выглядит сейчас. За минувшие выходные облик липовой аллеи не изменился
1/10
Всего от Моховой до Настасьинского переулка было посажено 104 живых дерева, 90 из которых – крупномерные липы сорта «паллида». Такие деревья должны хорошо переносить ветра, морозы, а также высокую загазованность
2/10
Несмотря на середину мая, почки на большинстве деревьев даже не набухли. «Пробуждение крупномеров замедляется из-за холодной погоды днем и ночных заморозков в апреле и мае. Кроме того, любые растения в первый год после пересадки распускаются и зацветают позже других», – говорится в заявлении департамента капитального ремонта, опубликованном на его сайте
3/10
Лишь на одном из деревьев - как раз напротив здания мэрии - корреспондент «Ведомостей» обнаружил несколько маленьких листочков. В комплексе городского хозяйства также отметили, что на высаженных деревьях на солнечной стороне улиц уже начали появляться листья
4/10
Деревья для озеленения центра Москвы, в том числе и Тверской улицы, закупало ГУП «Мосремонт», которое всегда занималось ремонтом старых зданий. Контракт на посадку и уход за деревьями (2875 деревьев) в течение года достался компании «Европарк», которая согласилась выполнить работы за 740 млн руб. Таким образом, каждое дерево обошлось столичному бюджету примерно в 200 000 руб.
5/10
В выходные в соцсетях появились фото земляных работ на Тверской вокруг лип с комментариями о том, что все деревья погибли и их срочно пересаживают. Но сайт мэрии сообщил, что вокруг лип всего лишь меняют бордюры. Работы проводились возле Центрального телеграфа – деревянные бордюры заменили на гранитные. Новые бордюры понадобились, чтобы «предотвратить размывание грунта и защитить землю от грязи с тротуаров и дорог», поясняется в сообщении на сайте мэрии
6/10
Корреспондент «Ведомостей» обнаружил на Тверской несколько пустых кадок без деревьев
7/10
По контракту, компания, осуществившая озеленение, также за свой счет должна заменить все погибшие деревья. Липы привезены на Тверскую из немецкого питомника. Такие же растут на Цветном бульваре уже почти 10 лет
8/10
На Пушкинской площади вдоль Тверской улицы недавно также высадили несколько десятков деревьев - почти все саженцы уже с листьями
9/10
Но пока увидеть листочки на заграничных саженцах, украшающих Пушкинскую площадь, можно, только подойдя вплотную
10/10