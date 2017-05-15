Как приживаются липы на Тверской

Большинство дорогостоящих деревьев до сих пор не зазеленели, но столичные власти опровергают их гибель

В мае москвичи в соцсетях обратили внимание на то, что липы, высаженные на Тверской улице по программе «Моя улица» в конце 2016 г., не начали зеленеть. Между тем в других местах у деревьев из того же питомника уже появились листья. Беспокойства добавил тот факт, что в минувшие выходные на Тверской начали проводиться земляные работы вокруг лип, породившие в социальных сетях комментарии о том, что все деревья погибли и сейчас их срочно пересаживают. Но власти Москвы заявили, что липы не выкапывают, а лишь меняют вокруг них бордюры, чтобы «предотвратить размывание грунта». Деревья живы, но их пробуждение откладывается из-за холодной погоды весной. «Ведомости» решили посмотреть, как приживаются липы на Тверской