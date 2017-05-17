Новая жизнь старых грузовых контейнеров
Построенные из них дома, рестораны, магазины становятся архитектурными достопримечательностями
Грузовые контейнеры используются для транспортировки большинства товаров в мире. Но по окончании 20-летней скитальческой жизни некоторые из них оседают на суше в необычных местах
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Например, в 2016 г. на Лонг-Айленде открылся ресторан Bareburger, сделанный из 11 контейнеров, использовавшихся японской судоходной компанией NYK Line. Архитектура – одна из главных «фишек», сделавших ресторан популярным у посетителей
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Материалы интерьера столь же необычны, как и экстерьер ресторана. Пол и столы в Bareburger – из переработанной древесины, а сиденья – из винила
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Дизайн ресторана разработало архитектурное бюро SG Blocks, создавшее похожие строения для сети кофеен Starbucks...
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...закусочных Taco Bell (принадлежат компании Yum! Brands)...
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...магазинов одежды Lacoste
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Для использования на суше продаются или сдаются в аренду около 1 млн контейнеров в год. Одна из крупнейших судоходных компаний мира, датская Maersk Line, в 2016 г. продала 70 000 контейнеров (вдвое больше, чем годом ранее), выручив по $1000-1300 за штуку
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В Бруклине архитектурная студия LOT-EK соединила 21 контейнер и разрезала их по диагонали, получив трехэтажный жилой дом. Он хорошо подходит хипстерской и артистичной культуре бруклинского района Уильямсбург и быстро стал одной из главных достопримечательностей
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Также LOT-EK использовала контейнеры для строительства парка экстремальных развлечений в Хуаншане в Китае
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Парк должен открыться в этом году
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А летом должно завершиться строительство семиэтажного многоквартирного здания по проекту LOT-EK в Йоханнесбурге в ЮАР. Оно станет крупнейшим в мире сооружением из контейнеров, их в нем используется 140 штук
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Так выглядит одна из квартир в этом доме
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Есть примеры и более миниатюрных строений
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Контейнеры находят и более обыденное применение - например, в парке развлечений на Кони-Айленде (Нью-Йорк)
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В качестве временных объектов или в удаленной местности они могут использоваться как столовые, корпуса в летних лагерях, больницы
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А в Австралии их используют даже в качестве тюремных камер
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