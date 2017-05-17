Новая жизнь старых грузовых контейнеров

Maersk Line

Для использования на суше продаются или сдаются в аренду около 1 млн контейнеров в год. Одна из крупнейших судоходных компаний мира, датская Maersk Line, в 2016 г. продала 70 000 контейнеров (вдвое больше, чем годом ранее), выручив по $1000-1300 за штуку

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