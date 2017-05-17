Архитектура и дизайн

Новая жизнь старых грузовых контейнеров

Построенные из них дома, рестораны, магазины становятся архитектурными достопримечательностями
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