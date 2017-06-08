Обновленные «Лужники»
Как выглядит большая спортивная арена после реконструкции
Реконструкция стадиона, построенного в 1956 г., началась в 2014 г. после проведения чемпионата мира по легкой атлетике. Большую спортивную арену «Лужников» начали обновлять к чемпионату мира по футболу 2018 г.
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Вместимость стадиона увеличили до 81 000 мест
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Козырек над трибунами специально удлинили на 11 м
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Реконструкция стадиона обошлась в 26,6 млрд руб. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, «сумма не пересматривалась, дополнительных затрат из бюджета не было»
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В общую сумму Бочкарев включил стоимость строительных работ, оборудования и медиасистем. По его словам, остальные работы на территории комплекса ведутся либо за счет других статей расходов бюджета, либо за счет инвесторов (данные «Интерфакса»)
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«Требования к качеству футбольного поля FIFA предъявляет самые жесткие. Поэтому при реконструкции стадиона все игровое поле было заменено на современное и высококачественное покрытие. Сейчас это многоуровневый пирог из инженерных коммуникаций. Под травой – новейшие системы дренажа, подогрева и полива», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин (цитата с сайта Мосстройкомплекса)
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Особенности поля в том, что оно «просеяно, а не уложено рулонами». Когда трава выросла до нужной длины, ее прошили искусственными нитями на глубину 18 см. «Получается своего рода гибрид, в котором трава натуральная, но с синтетическим укреплением. Это стабилизирует грунт и укрепляет корневую систему», – уточнил Хуснуллин. По его словам, эта технология позволит полю выдерживать большие нагрузки при проведении матчей
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Входы на стадион расширили
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Разрешение на ввод в эксплуатацию Лужников подписано 2 июня. Через несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стадион. На фото: с вице-премьером Виталием Мутко
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Обновленные подтрибунные помещения
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В «Лужниках» обещают открыть ресторан с панорамным видом на игровое поле. «В ходе реконструкции на стадионе появилась специальная зона с кафе и рестораном. Благодаря панорамным окнам люди смогут наблюдать за матчем прямо из ресторана», — говорит Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса
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Помимо ресторана на арене откроется панорамная смотровая площадка, которая будет работать постоянно
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Главным достижением строителей и проектировщиков стало сохранение исторических стен арены, считают власти Москвы
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«Это была сложная инженерная задача, но нам удалось, сохранив исторические стены, облик стадиона, создать новую современную начинку», — рассказал Марат Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»)
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Зона команд
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Все элементы – начиная c поля, трибун, звукоусиления, видеокартинки, медиафасада – готовы к работе, заявил Собянин во время осмотра
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Благоустройство территории еще будет продолжаться, отмечают чиновники
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«Надеюсь, что до осени все эти работы завершатся. А к чемпионату мира по футболу весь комплекс, конечно, будет готов», – сказал Собянин (цитата по mos.ru)
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