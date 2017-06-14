Как жить сразу в США и Канаде
На границе двух стран продается дом
Жилой дом, расположенный на американо-канадской границе, выставлен на продажу за $109 000, информация об этом размещена на сайте брокера недвижимости Zillow
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Часть дома находится в городке Дерби-лайн (штат Вермонт, США), а другая - в Станстеде (канадская провинция Квебек)
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Дом построен в 1982 г., пишет канадское издание The Huffington Post. Стены – гранитные. Площадь здания – 280 кв. м, говорится в объявлении Zillow
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В доме пять спален и три ванные комнаты
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«Если заходишь через американскую дверь, то и выходить придется через американскую. То же самое и с канадской», - приводит слова нынешнего владельца дома 71-летнего Брайана Думолина ТАСС
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Капитальный ремонт здания обойдется владельцам в $600 000, говорится в сообщении The Huffington Post. Дополнительные трудности создает и расположение дома на границе
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Входить в дверь, расположенную в США, а выходить в канадскую запрещено, поскольку пограничные службы обоих государств ведут постоянное наблюдение за зданием, ссылается ТАСС на информацию USA Today
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Изначально в доме находился продуктовый магазин, который могли посещать как американцы, так и канадцы
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В доме неоднократно проводились ремонт и перепланировка, три комнаты расположены на американской территории, а две - на канадской. В спальне на втором этаже даже начерчена линия, обозначающая, где официально проходит государственная граница, сообщает ТАСС
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Владельцу приходится платить налог на недвижимость властям и Канады, и США, отмечает ТАСС
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