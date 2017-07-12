Безопасность и право

Сергей Полонский вышел на свободу

Девелопера приговорили к пяти годам колонии, но отбывать наказание он не будет: его освободили за истечением сроков давности
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