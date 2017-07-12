Сергей Полонский вышел на свободу

Евгений Разумный / Ведомости

Адвокат бизнесмена Алексей Цаплин сказал, что доволен тем, что его клиент освобожден в зале суда. Но так как он пока не видел полного текста решения, то возможные дальнейшие действия защиты он не комментирует. На фото справа от предпринимателя его мать

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