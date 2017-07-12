Сергей Полонский вышел на свободу
Девелопера приговорили к пяти годам колонии, но отбывать наказание он не будет: его освободили за истечением сроков давности
Перед приговором Полонский назвал свое уголовное дело бредом. «Я создал лучшую в России и в мире компанию стоимостью $4,5 млрд, а меня обвиняют в том, что я украл 100 квартир. Вы в это верите?» - обратился он к собравшимся
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12 июля Пресненский суд признал Полонского виновным, приговорил к пяти годам лишения свободы и распорядился освободить его в зале суда
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Прокурор требовал для Полонского восемь лет колонии общего режима. Суд признал вину бизнесмена по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и решил освободить его за истечением сроков давности
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Супруга Полонского Ольга
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Сергей Полонский перед оглашением приговора
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На выходе из суда Полонскому передали игрушку с надписью «Строймонтаж». «С этой игрушки берет начало компания», – заявил предприниматель. В середине 1990-х Сергей Полонский с партнером Артуром Кириленко основали компанию «Строймонтаж», позже ее московское подразделение было переименовано в Mirax
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Ольга Полонская и адвокаты бизнесмена Алексей Цаплин и Роман Котельников
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Адвокат бизнесмена Алексей Цаплин сказал, что доволен тем, что его клиент освобожден в зале суда. Но так как он пока не видел полного текста решения, то возможные дальнейшие действия защиты он не комментирует. На фото справа от предпринимателя его мать
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Российским правоохранительным органам Полонский был передан в мае 2015 г. властями Камбоджи. Генпрокуратура России добивалась его выдачи с 2013 г. Пресненский суд начал рассматривать его дело с ноября 2016 г. Бизнесмен все это время был под арестом. Вину он не признавал
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Сергей и Ольга Полонские на выходе из суда
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